Ciclism - Turul Frantei: Marcel Kittel a castigat etapa a sasea/ Chris Froome se mentine tricou galben

Kittel, inregistrat pe distanta de 216 km, intre Vesoul - Troyes, in 5h05min34sec, s-a impus la sprint in fata francezului Arnaud Demare (FDJ) si a germanului Andre Greipel (Lotto Soudal), inregistrati cu acelasi timp.Acest sprint final nu a fost marcat de niciun incident, tinand cont ca acum doua zile a avut loc finalul tumultuos de la Vittel, care a dus la excluderea din cursa a campionului mondial slovac Peter Sagan si accidentarea urmata de abandon a britanicului Mark Cavendish.Kittel s-a impus clar, cu aproape o bicicleta, in fata lui Demare, care a fost usor jenat in sprint, insa a reusit sa se strecoare pe langa parapet. Locul trei i-a revenit germanului Andre Greipel in fata norvegianului Alexander Kristoff si a francezului Nacer Bouhanni.Kittel (29 ani) s-a impus pentru a 11-a oara intr-o etapa din Turul Frantei, dupa primul sau succes din 2013. In clasamentul rutierilor germani care au castigat cel mai des, el i se alatura lui Greipel si se afla la o singura victorie de detinatorul recordului, Erik Zabel (12).Vineri este programata etapa a 7-a, Troyes - Nuits-Saint-Georges (213,5 km).