Garry Kasparov revine in competitii, la turneul de blitz de la Saint-Louis, in Statele Unite

In varsta de 54 de ani, Kasparov va participa la turneul "Rapid and Blitz", o competitie care a fost integrata in circuit si care va urma dupa Cupa Sinquefield, o etapa majora a circuitului mondial organizata tot la Saint-Louis si la care va participa si actualul campion mondial, norvegianul Magnus Carlsen."Am impresia ca vor ridica varsta medie si voi scadea ratingul mediu", a scris, in noaptea de miercuri spre joi, fostul campion mondial, care a dominat sahul timp de 15 ani, din 1985 pana in 2000, inainte de a se retrage, in 2005.In perioada 14 - 19 august, rusul, un opozant fervent al lui Vladimir Putin, va juca impotriva altor noua jucatori, printre care sase membri ai "Grand Chess Tour", care reuneste cei mai buni jucatori din lume.Garry Kasparov, care traieste in SUA, nu a precizat daca revenirea sa in competitii va continua dupa turneul de la Saint-Louis.Garry Kasparov nu a ramas niciodata departe de sah, implincandu-se in dezvoltarea sportului sau incercand, in 2014 sa preia conducerea Federatiei Internationale de Sah (FIDE), institutie condusa de un rus apropiat de Vladimir Putin, excentricul Kirsan Iliumjinov.Nascut in 13 aprilie 1963 la Baku, capitala fostei republici sovietice Azerbaidjan, Garry Kasparov a devenit in 1985 cel mai tanar campion mondial din istoria sahului dupa ce s-a impus in fata unei alte legende, Anatoli Karpov.Constitutia sa atletica, comportamentul autoritar, rezultatele formidabile si dorinta irezistibila de a castiga mereu i-au atras poreclele de "capcaunul din Baku" sau "monstrul cu 100 de ochi care vede tot".Este unul dintre principalii opozanti ai lui Vladimir Putin. Retinut pentru scurt timp in vara lui 2012, dupa o manifestatie de sprijin pentru Pussy Riot, fondatorul coalitiei de opozitie Cealalta Rusie a parasit tara in 2013 si a devenit portavocea opozitiei din strainatate, de la New York, unde locuieste in prezent.