Peter Sagan, nemultumit dupa ce a fost exclus din Turul Frantei: "Nu sunt de acord cu decizia juriului. Nu eu sunt de vina"

"Nu sunt cele mai bune zile din cariera mea. Vreau sa va anunt ca eu nu sunt de acord cu decizia juriului. Nu sunt suparat (pe comisari), dar nu cred ca am facut un gest urat in sprint. Nu eu sunt de vina. Sunt trist pentru Mark (Cavendish) care a cazut (si a trebuit sa renunte) si sper ca se va recupera rapid. Vreau sa-mi cer scuze din nou pentru acest incident. A fost un sprint nebun, dar nu este nici prima, nici ultima data cand se intampla asta", a spus Peter Sagan, potrivit L'Equipe. Peter Sagan a fost exclus , marti, din Turul Frantei, deoarece a provocat o cazatura in timpul sprintului final al etapei a patra, incident in urma caruia Mark Cavendish a ajuns la spital.Britanicul si-a fracturat omoplatul drept, dupa ce a fost impins cu cotul in parapet de catre Peter Sagan si a fost nevoit sa abandoneze competitia.Initial, in cazul lui Sagan s-a decis o penalizare de 30 de secunde si o declasare Peter Sagan castigase etapa a treia a editiei din 2017 a Turului Frantei, dintre localitatile Verviers (Belgia) - Longwy (Franta).Turul Frantei se desfasoara in perioada 1-23 iulie, avand startul la Dusseldorf si sosirea pe Champs-Elysees. Distanta totala a turului este de 3.540 km si va fi parcursa in 21 de etape. In Romania, competitia poate fi urmarita in direct pe Eurosport.