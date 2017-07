Turul Frantei: Mark Cavendish a suferit o fractura de omoplat si a abandonat competitia

Cavendish si-a fractutat omoplatul drept, dupa ce a fost impins cu cotul in parapet la sprintul final al etapei a patra de slovacul Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), care ulterior a fost exclus din cursa.Formatia germana Bora-Hansgrohe a contestat decizia organizatorilor de a-l exclude pe Sagan din competitiei pentru comportament periculos."Echipa este in dezacord cu decizia luata si o contesta oficial. Peter Sagan a negat faptul ca a produs intentionat cazatura lui Mark Cavendish de la finalul etapei. Sagan si-a pastrat trasa in timpul sprintului si nu il putea vedea pe Cavendish pe partea dreapta", se arata in comunicatul echipei Bora-Hansgrohe.Rutierul slovac Peter Sagan, castigatorul etapei a treia, a fost exclus, marti, din Turul Frantei, deoarece a provocat o cazatura in timpul sprintului, incident in urma caruia Mark Cavendish a ajuns la spital. Campionul mondial a fost sanctionat pentru ca l-a lovit cu cotul drept pe Cavendish.Initial, in cazul lui Sagan sa decis o penalizare de 30 de secunde si o declasare.In etapa de marti, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) s-a clasat al doilea.