Peter Sagan a fost exclus din Turul Frantei pentru ca a provocat cazatura lui Cavendish

Campionul mondial a fost sanctionat pentru ca l-a lovit cu cotul drept pe Cavendish.

Initial, in cazul lui Sagan s-a decis o penalizare de 30 de secunde si o declasare.

Cavendish a fost transportat la spital dupa ce a cazut, el fiind suspectat de fractura de clavicula.

In etapa de marti, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) s-a clasat al doilea.

Francezul Arnaud Demare (FDJ) a castigat, marti, etapa a patra a Turului Frantei, desfasurata pe distanta de 207,5 kilometri, intre localitatile Mondorf-les-Bains si Vittel, dupa ce s-a impus la sprint in fata lui Peter Sagan (Bora) si Alexander Kristoff (Katusha). Britanicul Geraint Thomas (Sky) se mentine in continuare tricou galben.



Pentru Arnaud Demare, acesta este primul succes de etapa in Turul Frantei.



"Este extraordinar!, a exclamat francezul, noul tricou verde. Visez la asta de cand am trecut la profesionism. Am venit in acest Tur cu o echipa foarte puternica. Chiar si un tip ca Mickael Delage, accidentat, a facut parte din aceasta victorie. Mi-a fost teama cu 600 metri inainte de final, insa eram bine plasat si am avut picioare bune'', a spus Arnaud Demare, potrivit Agerpres.