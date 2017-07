​VIDEO Ciclism - Turul Frantei: Arnaud Demare, castigatorul etapei a patra

.@arnaudemare s'impose apres une chute de Cavendish / @arnaudemare wins the stage, Cavendish crashed #TDF2017 @vittel pic.twitter.com/93HGr6XETq ￯ Le Tour de France (@LeTour) 4 iulie 2017

Pentru Arnaud Demare, acesta este primul succes de etapa in Turul Frantei."Este extraordinar!, a exclamat francezul, noul tricou verde. Visez la asta de cand am trecut la profesionism. Am venit in acest Tur cu o echipa foarte puternica. Chiar si un tip ca Mickael Delage, accidentat, a facut parte din aceasta victorie. Mi-a fost teama cu 600 metri inainte de final, insa eram bine plasat si am avut picioare bune'', a spus Arnaud Demare, potrivit Agerpres.Etapa a patra a fost marcata de doua cazaturi. Cu 1.400 m inainte de finis, Geraint Thomas, purtatorul tricoului galben, a fost implicat intr-o cazatura, alaturi de alti rutieri, printre care si Marcel Kittel, castigatorul etapei a doua.In ultimii 200 de metri, Mark Cavendish a suferit, la randul sau, o cazatura extrem de urata. Cazatura a fost provocata de campionul mondial Peter Sagan, castigatorul etapei a treia, care l-a impins cu cotul pe ciclistul britanic.Etapa a cincea va avea loc miercuri, intre localitatile Vittel si La Planche des Belles Filles, pe distanta de 160.5 kilometri.Turul Frantei se desfasoara in perioada 1-23 iulie, avand startul la Dusseldorf si sosirea pe Champs-Elysees. Distanta totala a turului este de 3.540 km si va fi parcursa in 21 de etape. In Romania, competitia poate fi urmarita in direct pe Eurosport.