VIDEO Ciclism - Turul Frantei: Peter Sagan a castigat etapa a treia/ Geraint Thomas se mentine tricou galben

Este a opta victorie de etapa pentru Peter Sagan.Etapa a treia a Turului Frantei a traversat trei tari: Belgia - Luxemburg - Franta.Etapa a patra a Turului Frantei va avea loc marti, intre localitatile Mondorf-les-Bains - Vittel, pe distanta de 207,5 kilometri.Turul Frantei se desfasoara in perioada 1-23 iulie, avand startul la Dusseldorf si sosirea pe Champs-Elysees. Distanta totala a turului este de 3.540 km si va fi parcursa in 21 de etape. In Romania, competitia poate fi urmarita in direct pe Eurosport.