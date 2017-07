VIDEO ​Ciclism - Turul Frantei: Marcel Kittel, castigatorul etapei a doua

Este a zecea victorie de etapa pentru Kittel.Etapa a fost marcata de cazatura mai multor ciclisti la aproximativ 30 de kilometri de sosire. Printre cei implicati s-au numarat si Chris Froome, Richie Porte si Romain Bardet, care insa au putut continua cursa, scrie News.ro.Etapa a treia a Turului Frantei va avea loc luni, intre localitatile Verviers (Belgia) - Longwy (Franta), pe distanta de 212,5 kilometri.Turul Frantei se desfasoara in perioada 1-23 iulie, avand startul la Dusseldorf si sosirea pe Champs-Elysees. Distanta totala a turului este de 3.540 km si va fi parcursa in 21 de etape. In Romania, competitia poate fi urmarita in direct pe Eurosport.