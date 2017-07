Gabriela Szabo, noul director general al CSM Bucuresti

"Avem acum la conducerea Clubului Sportiv Municipal Bucuresti un director cu experienta sportiva de nivel mondial, o sportiva care a fost desemnata in urma cu cativa ani cea mai buna atleta din lume, fiind medaliata in repetate randuri in cadrul olimpiadelor si totodata detinatoarea unor recorduri mondiale importante. Sub conducerea doamnei Szabo sper ca CSM Bucuresti sa devina punct de reper in sportul romanesc si, de ce nu, in sportul mondial", a declarat Gabriela Firea, conform unui comunicat al PMB.Gabriela Szabo a fost numita in 1999 cea mai buna atleta a lumii si cea mai buna sportiva a Europei. A stabilit mai multe recorduri mondiale si a obtinut medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Atlanta, de bronz la Sydney si trei medalii de aur la Campionatele Mondiale in aer liber la Atena, Sevilla si Edmonton, conform municipalitatii. Gabriela Szabo a fost ministru al Tineretului si Sportului in perioada 2014-2015, in Guvernul Ponta.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a demis, la inceputul lunii iunie, pe Alin Petrache de la conducerea CSM Bucuresti, pentru intentia de a cheltui "iresponsabil" peste jumatate de milion de euro pentru organizarea unui eveniment "faraonic" pentru aniversarea a zece ani de existenta a clubului.