VIDEO Box: Manny Pacquaio, invins de Jeff Horn in lupta pentru titlul mondial WBO

Cei trei arbitri-judecatori l-au vazut invingator pe Horn, dupa 12 reprize, cu 117-111, 115-113 si 115-113.Horn, in varsta de 29 de ani, are acum un bilant de 17 victorii si o remiza.Manny Pacquiao (38 de ani) a suferit a saptea infrangere in 67 de meciuri.Horn a crescut la Brisbane si s-a apucat de box in urma cu 11 ani pentru auto-aparare. El a fost profesor la Pallara State School din Brisbane, iar pentru meciul cu Pacquaio a castigat 500.000 de dolari.