Federatia Internationala de Taekwondo isi schimba numele din cauza "conotatiilor negative" ale acronimului WTF

Forul avea numele de World Taekwondo Federation din 1973, dar a luat in considerare schimbarea abrevierii WTF dupa ce aceasta este folosita in mod frecvent si in alt sens pe retelele de socializare."In era digitala, acronimul federatiei noastre are conotatii negative, ce nu au legatura cu noi, de acea este important sa schimbam numele", a declarat presedintele World Taekwondo, Chungwon Choue.Noua denumire a fost dezvaluita inainte de Campionatele Mondiale de Taekwondo, care au inceput, sambata, in Coreea de Sud.