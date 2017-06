Scrima: Amalia Tătăran - "Cand am intrat in ultimul releu cu Ucraina nu cred ca isi punea nimeni sperante. Am muncit mult pentru medalie"

"Noi am crezut in noi si am muncit mult ca sa cucerim o medalie. Ma bucur ca au fost anumite persoane care au crezut in noi si ca am reusit prin munca si cu rabdarea anumitor persoane sa ne concentram si sa ne adunam, sa fim o echipa si sa cucerim medalia. Dinainte sa plecam am avut o presimtire, am zis ca nu avem nimic de pierdut. Ne-am unit si cred ca atunci cand am intrat in ultimul releu cu Ucraina si ma conducea cu trei tuse nu cred ca isi punea nimeni vreo speranta, dar am incercat, m-am uitat la fete, am zis: 'Trebuie sa incerc, sa dau tot, pentru ca meritam'. Cu Rusia a fost o presiune enorma. Mai avem de muncit ca sa acumulam si acel putin care a facut diferenta", a spus Tătăran.Amalia Tătăran a precizat ca la Campioatele Mondiale de la Leipzig, din luna iulie, obiectivul va fi acelasi ca la CE: clasarea pe unul din locurile 5-8.Greta Vereş a declarat ca ea si colegele sale au lupta si au incercat sa profite de sansa lor la Campionatele Europene. "Incercam sa o luam de la capat, cum au luptat si fetele inainte de Rio", a afirmat ea.Raluca Sbîrcia a spus ca nu se astepta sa obtina o medalie: "A fost greu, oricum nu ne asteptam, inainte sa plecam am zis ca speram sa intram in opt. Dar se pare ca am facut mult mai mult".Adela Danciu considera ca medalia de bronz obtinuta reprezinta un rezultat foarte bun. "Este un rezultat foarte bun pentru noi, fiind prima participare la un Campionat European in aceasta formula si consideram ca este un rezultat foarte foarte bun, care ne da incredere pentru viitor".Cele patru sportive medaliate cu bronz au fost primite la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coanda de presedinta FR Scrima, Laura Badea, si de Zsolt Gyongyossy, subsecretar de stat in MTS.A fost prezenta la sosirea medaliatelor si Ana Maria Popescu.Echipa feminina de spada a Romaniei, in componenta Amalia Tătăran (CS Dinamo), Greta Vereş (CSA Steaua), Raluca Sbîrcia (CSU Craiova), Adela Danciu (CSU Craiova), a castigat, sambata, medalia de bronz la Campionatele Europene de la Tbilisi.Pe tabloul de 16, Romania a trecut de Spania, scor 45-36, iar apoi, in sferturi, a invins Ucraina, scor 44-40. In semifinale, romancele au pierdut in fata Rusiei, scor 41-45. Pentru locul trei, Romania a luptat cu Estonia, campioana europeana en-titre si ocupanta locului patru la JO de la Rio de Janeiro (2016), pe care a invins-o cu 45-38.