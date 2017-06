VIDEO Box: Campionul mondial Andre Ward l-a invins prin KO tehnic pe Serghei Kovalev

Ward a semnat cu aceasta ocazie a 32-a sa victorie in tot atatea meciuri si a 16-a inainte de limita, in timp ce Kovalev a suferit al doilea esec, in fata aceluiasi adversar, in 33 de meciuri disputate pe parcursul carierei.Cei doi pugilisti s-au mai infruntat in luna noiembrie 2016, cand Ward a fost declarat invingator la puncte, spre surpriza generala, precizeaza AFP.De aceasta data, meciul revansa nu a mai dat nastere niciunei polemici, chiar daca rusul a dominat categoric primele patru reprize. Ward a preluat apoi initiativa, punandu-si in dificultate adversarul, iar in repriza a 8-a l-a obligat pe arbitru sa opreasca meciul si sa-l declare invingator.