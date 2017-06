Rugby: Canada-Romania 9-25, intr-un meci test

In ciuda scorului, confruntarea nu a fost deloc una usoara pentru ''Stejari'', jocul avand de suferit atat la capitolul spectacol, la partea tehnica, dar si la nivelul arbitrajului, fiind presarat cu fragmentari pe fondul unor acte de indisciplina si a nervozitatii din teren, in special in prima repriza.Gazdele au inceput in forta si au deschis scorul in minutul 11, printr-o lovitura de pedeapsa transformata de Gordon McRorie, dupa ce tot el ratase din acelasi procedeu in minutul 8, canadienii avand si un eseu anulat chiar in primele minute ale confruntarii.Replica ''Stejarilor'' a venit repede, in minutul 16 Viorel Lucaci reusind prima incercare a tricolorilor dupa o pasa foarte buna primita de la Van Heerden, Florin Vlaicu transformand eseul.In minutul 20, Otar Turasvili a vazut cartonasul rosu si a fost eliminat dupa ce i-a aplicat un pumn in figura lui Tyler Ardron, nationala ''frunzei de artar'' primind si o lovitura de penalitate, transformata de McRorie.Scorul pauzei a fost 7-6 pentru romani, Vlaicu ratand o lovitura de pedeapsa in ultimele minute ale primei reprize.''Stejarii'' au iesit mult mai determinati de la cabine si chiar in minutul 41, Tangimana Fonovai a izbutit cel de-al doilea eseu al tricolorilor, transformat de Vlaicu, dupa o balbaiala a defensivei gazdelor.Cinci minute mai tarziu, McRorie a redus din diferenta prin transformarea unei lovituri de pedeapsa, insa prin acelasi procedeu, in minutul 52, Florin Vlaicu a adus alte trei puncte ''Stejarilor''.Desi in inferioritate numerica, elevii lui Lynn Howells au deschis jocul si si-au presat adversarul, Fonovai reusind si cel de-al treilea eseu, in minutul 61, netransformat.Tabela de marcaj a fost inchisa tot de romani, Vlaicu transformand o lovitura de penalitate in minutul 73 si stabilind scorul final, 25-9 pentru Romania, care obtine astfel cea de-a sasea victorie consecutiva impotriva canadienilor, prima in deplasare.Saptamana viitoare, ''Stejarii'' vor intalni in premiera Brazilia, la Bucuresti.