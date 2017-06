Echipa feminina de spada a Romaniei, medaliata cu bronz la Campionatele Europene

Tabloul de 16Romania - Spania 45-36Tabloul de 8Romania - Ucraina 44-40SemifinaleRomania - Rusia 41-45Finala micaRomania - Estonia 45-38Este a doua medalie a Romaniei la aceasta editie a Campionatului European de la Tbilisi, dupa bronzul cucerit de Bianca Pascu, in proba de sabie feminin individual, anunta site-ul oficial al Federatiei Romane de Scrima.La sabie masculin, echipa Romaniei, in componenta Tiberiu Dolnicenu (CS Dinamo), Alin Badea (CSA Steaua), Iulian Teodosiu (CS Dinamo), George Iancu (CSA Steaua), a incheiat pe pozitia a sasea. In prima confruntare de pe tabloul de 16, Romania a invins Bulgaria, scor 45-23, apoi, in sferturi, a pierdut in fata Germaniei, cu 39-45. Pe tabloul pentru locurile 5-8, Romania a invins Georgia cu scorul de 45-40, insa apoi a fost invinsa de Ucraina, cu 45-38, potrivit News.ro.