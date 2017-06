Parteneriatul dintre McDonald's si CIO a luat sfarsit dupa 41 de ani

CIO a anuntat ca a ajuns la un acord cu McDonald's pentru a pune capat partenerietului, cu trei ani inainte de incheierea ultimei intelegeri, care expira dupa JO de la Tokyo, din 2020.Intr-un peisaj de afaceri aflat azi intr-o evolutie rapida, intelegem ca McDonald's cauta sa se concentreze pe alte prioritati de afaceri. Din aceste motive, am convenit de comun acord sa mergem pe cai diferite", a declarat Timmo Lumme, director de marketing in cadrul CIO.McDonald's a avut prima colaborare cu CIO in 1968, ca furnizor de mancare la JO. Contractul care se incheie astazi a inceput in 1976.Compania americana va sponsoriza si Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang din 2018, prin filiala locala.CIO a precizat ca nu va realiza imediat un alt contract de dimensiunea celui care s-a incheiat.