Box: Deontay Wilder (campion mondial al greilor), arestat pentru posesie de marijuana

Wilder a fost oprit din cauza geamurilor masinii sale, care erau prea intunecate si nu se incadrau in limita legala, iar in momentul in care au inceput sa discute cu pugilistul, politistii au simtit un miros de marijuana venind din interiorul Cadillac-ului Escalade al acestuia."Ofiterii au obtinut consimtamantul verbal de a inspecta vehiculul si au recuperat o cantitate de marijuana din bord", a precizat departamentul de politie din Tuscaloosa, intr-un comunicat.Boxerul a fost condus la sectie si pus ulterior in libertate, in schimbul unei cautiuni de 1.000 de dolari.Avocatul lui Wilder, Paul Patterson, a declarat, in cadrul unui interviu telefonic, ca marijuana descoperita in masina nu-i apartinea clientului sau. Patterson a adaugat ca boxerul detine un numar mare de masini, la care au acces prietenii si asociatii sai, iar aceasta ar putea fi explicatia pentru prezenta drogurilor in vehiculul respectiv.In varsta de 31 ani, Deontay Wilder a disputat ultimul sau meci in luna februarie, invingandu-l prin KO in repriza a cincea pe compatriotul sau Gerald Washington, pastrandu-si astfel centura cu diamante.