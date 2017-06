Floyd Mayweather isi amana retragerea - Il va intalni pe Conor McGregor pe 26 august, in Las Vegas

"Meciul va avea loc", a confirmat la randul sau McGregor, pe pagina sa Twitter.Negocierile dintre taberele celor doi luptatori au durat aproximativ un an, principalul obstacol in calea semnarii contractului reprezentandu-l sumele care urmeaza sa revina fiecaruia dintre ei. Desi au refuzat sa dezvaluie detaliile financiare, ambele parti s-au declarat multumite de acordul incheiat, noteaza Reuters."Nimeni nu este suparat in legatura cu aceasta afacere", a declarat presedintele circuitului UFC, Dana White."Toata lumea este fericita", a precizat la randul sau conducatorul companiei Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe.In varsta de 39 ani, Floyd Mayweather s-a retras din activitate in septembrie 2015, dupa ce a fost campion mondial la cinci categorii diferite de greutate si a ramas neinvins ca profesionist, impunandu-se in toate cele 49 de meciuri disputate.McGregor (28 ani), are in palmares 21 de victorii si 3 infrangeri. El este marea vedeta a circuitului UFC, principalul organizator de lupte MMA. Ca si Mayweather, irlandezul si-a facut un nume prin stilul sau de lupta, aroganta si declaratiile sale zgomotoase. El este campion UFC la categoria usoara, reusind un KO in numai 13 secunde, in decembrie 2015, un record in disciplina sa.Pentru a stabili cine este cel mai bun luptator al momentului, Mayweather si McGregor se vor infrunta la o greutate fixata la 69,8 kg, intr-un ring de box, in cadrul T-Mobile Arena din Las Vegas (Nevada), dupa regulile nobilei arte.Mayweather porneste ca mare favorit in acest meci, fiind un pugilist extrem de experimentat, in timp ce McGregor si-a facut un nume intr-un sport interzis in anumite tari si care difera destul de mult de box.Americanul, supranumit "Money", a castigat aproximativ 800 milioane dolari in cursul carierei sale, fiind cel mai bine platit boxer din istorie. El urmeaza sa primeasca o bursa de 100 milioane dolari in urma meciului cu McGregor, in afara procentului care ii va reveni din retetele de televiziune si publicitate, care se anunta fara precedent pentru un meci de box.Unii analisti estimeaza sa retetele totale ale acestei lupte se vor apropia de 650 milioane dolari, fiind astfel mai mari decat cele generate de "meciul secolului'", castigat in mai 2015 de Mayweather in fata filipinezului Manny Pacquiao.