VIDEO Usain Bolt a castigat ultima cursa din Jamaica a carierei sale

Bolt s-a impus pe distanta de 100 de metri, la Kingston, in 10,03 secunde, devansandu-i pe compatriotii sai Jevaughn Minzie (10,15") si Nickel Ashmeade (10,18").La evenimentul numit "Salute to a Legend" au asistat aproximativ 30.000 de spectatori, majoritatea imbracati in culorile drapelului japaican. Succesele legendarului sportiv jamaican au fost marcate cu focuri de artificii, iar dupa cursa Bolt a facut un tur de onoare.Usain Bolt a anuntat ca se va retrage din activitate dupa Campionatele Mondiale de atletism din august, de la Londra, unde spera sa reuseasca din nou tripla 100 m/200 m/stafeta 4x100 m. Pana la CM, el va participa la doua reuniuni de atletism in Europa, la Ostrava (28 iunie) si Monaco (22 iulie).Bolt are in palmares opt titluri olimpice si 11 mondiale.