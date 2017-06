Sah: Magnus Carlsen, campionul mondial en-titre, a castigat proba de blitz de la Altibox Norway Chess 2017

Dupa 9 runde, Magnus Carlsen a acumulat 7,5 puncte, fiind urmat in clasamentul de Hikaru Nakamura (S.U.A.) si armeanul Levon Aronian, fiecare cu cate 5,5 puncte.Marti este programata prima runda in turneul principal de sah clasic.Printre participanti Magnus Carlsen, alaturi de alti sapte jucatori care se afla in top 10 mondial.Fondul de premiere se ridica la 249.000 euro, din care invingatorului ii revine un premiu in valoare de 70.000 euro.Competitia are loc pana la data de 17 iunie, pe parcursul a 9 runde.Primele 6 runde sunt programate la Hotelul Clarion Energy din Stavanger, iar ultimele 3 runde la Sala de concerte din acest oras norvegian.