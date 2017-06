VIDEO O masina zburatoare ar putea aprinde flacara Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2020

Cartivator, un grup startup format din aproximativ 30 de ingineri, intre care se afla si angajati tineri ai Toyota, a inceput sa dezvolte masina zburatoare "SkyDrive" in 2014.Seful Cartivator, Tsubasa Nakamura, a declarat ca, desi masina este inca in faza initiala de dezvoltare, grupul se asteapta sa efectueze primul zbor pilotat de un om pana la sfarsitul lui 2018.In timpul demonstratiei, actualul model a fost capabil sa se ridice de la sol si sa ramana in aer timp de cateva secunde.Nakamura a spus ca modelul are nevoie de mai multa stabilitate, astfel incat sa poata zbura suficient de sus pentru a ajunge la torta olimpica.Inginerii Cartivator vor ca masina lor zburatoare sa fie cel mai mic vehicul electric din lume, care sa poata fi folosit in zone urbane mici, si spera sa o puna in vanzare in 2025.Luna trecuta, Toyota Motor si grupul sau de companii au convenit sa investeasca in proiect 42,5 milioane de yeni (385.000) de dolari, in urmatorii trei ani.Companii din toata lumea concureaza sa dezvolte prima masina zburatoare, capabila sa decoleze si sa aterizeze vertical.Uber Technologies a anuntat ca intentioneaza sa lanseze un serviciu de taxi aerian pana in 2020, in Dallas-Fort Worth, Texas, si Dubai.Airbus Group lucreaza la randul sau la dezvoltarea unei masini zburatoare, prin divizia Urban Air Mobility.Producatorii masinilor zburatoare intampina dificultati, intre care convingerea autoritatilor de reglementare si publicul ca produsele lor pot fi folosite in siguranta.Guvernele lucreaza inca la reglementarile referitoare la drone si masinile autonome.