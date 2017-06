Monica Ungureanu, medaliata cu aur la Openul de judo de la Bucuresti

Monica Ungureanu a castigat grupa A a categoriei, dupa doua succese cu Joanna Stankiewicz (Polonia) si Mira Ulrich (Germania). In semifinale, a invins-o pe Anne Sophie Jura (Belgia), iar in ultimul act a depasit-o, prin ippon, si pe italianca Francesca Milani, cucerind astfel medalia de aur a categoriei 48 de kilograme.La categoria 52 de kilograme, tot sambata, Roxana Ioanca a fost eliminata in recalificari de Patricia Szekely (Germania).La Openul European de judo de la Bucuresti si-au anuntat prezenta peste 375 de judoka din 29 de tari de pe patru continente. Italia are cea mai numeroasa delegatie - 60 de sportive, in timp ce Romania aliniaza 52 de sportivi (18 fete si 34 de baieti), informeaza News.ro.