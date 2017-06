CM Tenis de masa: Elizabeta Samara, calificare in optimi

In runda urmatoare, Samara o va intalni pe jucatoarea care se va impune in meciul Hyon Sim Ri (Coreea de Nord) - Kasumi Ishikawa (Japonia).Tot joi, Daniela Dodean Monteiro o intalneste in turul trei pe austriaca Liu Jia.La masculin, Ovidiu Ionescu l-a invins in turul al doilea pe francezul Emmanuel Lebesson, cu 4-0.Tot joi si tot in turul secund, Hunor Szocs va juca impotriva croatului Andrej Gacina.