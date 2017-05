Tiger Woods: "Ceea ce s-a intamplat nu a avut legatura cu alcoolul, a fost o reactie neasteptata a organismului la medicamente luate cu reteta"

"Inteleg gravitatea faptelor mele si imi asum responsabilitatea. Vreau ca publicul sa stie ca nu a existat nicio legatura cu alcoolul. Ce s-a intamplat a fost o reactie neasteptata la medicamente luate cu reteta. Nu mi-am dat seama ca amestecul de medicamente m-a afectat atat de tare. Le cer iertare din toata inima familiei mele, prietenilor si fanilor. Si eu am asteptari mai mari de la mine", a afirmat Woods.Luni, presa internatioala a scris ca Tiger Woods a fost retinut cateva ore in Florida pentru conducere sub influenta alcoolului. Woods a fost oprit la in jurul orei locale 03.00, dus in arest la ora 07.18, fiind eliberat la ora 10.50.Tiger Woods a mai fost o data protagonistul unui incident legat de conducerea masinii. In 2009, dupa ce s-a despartit de Elin Nordegren, Woods, aflat sub influenta alcoolului, a plecat de acasa si si-a lovit masina, Cadillac Escalade, de un hidrant si de un copac.In varsta de 41 de ani, Woods a fost operat pentru o afectiune la spate in 19 aprilie si nu va mai evolua in acest sezon.