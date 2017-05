Nicu Vlad, ales vicepresedintele Federatiei Internationale de Haltere

Pentru aceste functii au mai fost alesi Jose Carlos Quinones (Peru) - cu 99 de voturi, Zhanat Tussupbekov (Kazahstan) - 85 si Petr Krol (Cehia) - 81.Pentru prima data a fost aleasa o femeie vicepresedinte, americanca Ursula Papandrea. Prim-vicepresdinte a devenit thailandezul Intarat Yodbangtoey, singurul candidat pentru aceasta functie.Nicu Vlad isi anuntase candidatura si la presedintia forului. Insa el si alti patru candidati s-au retras inaintea alegerilor. Astfel, presedinte al IWF a fost reales pentru al cincilea mandat ungurul Tamas Ajan. El a primit 86 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, italianul Antonio Urso, presedintele Federatiei Europene de Haltere, a obtinut 61.Ajan, 78 de ani, membru de onoare al Comitetului Olimpic International si membru fondator al Agentiei Mondiale Antidoping, este in cadrul forului international de haltere din 1970. In 1976, el a fost ales secretar general, iar in 2000 a devenit presedinte.La alegerile de luni, in functia de secretar general a fost ales irakianul Mohammed Jaloud.