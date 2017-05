VIDEO Ciclism: Olandezul Tom Dumoulin a castigat editia cu numarul 100 a Turului Italiei

Ultima etapa a fost un contratimp individual, intre Monza si Milano, pe o distanta de 29.3 km."E o nebunie ce se petrece, nu pot sa descriu in cuvinte ceea ce simt. A fost o zi cu multa tensiune, dar nu m-au lasat picioarele. Mi s-a transmis in casca sa nu imi asum riscuri pe viraje, alt reper legat de timpul meu nu am avut. Abia dupa ce am trecut linia de sosire, toti au venit la mine si au inceput sa strige " -1. Jos van Emden (LottoNL) 33:08"2. Tom Dumoulin (Sunweb) +15"3. Manuel Quinziato (BMC Racing) +27"4. Vasil Kiryienka (Team Sky) +31"5. Joey Rosskopf (BMC Racing) +35"6. Jan Barta (BORA) +39"7. Georg Preidler (Sunweb) +51"8. Bob Jungels (Quick-Step) +54"9. Jan Tratnik (CCC) +57"10. Andrey Amador (Movistar) +1:02".........................14. Vincenzo Nibali (Bahrain) +1:13".........................27. Nairo Quintana (Movistar) +1:39"28. Thibaut Pinot (FDJ) +1:42".1. Tom Dumoulin (Sunweb) 90:34:54"2. Nairo Quintana (Movistar) +31"3. Vincenzo Nibali (Bahrain) +40"4. Thibaut Pinot (FDJ) +1:17"5. Ilnur Zakarin (Katusha) +1:56"6. Domenico Pozzovivo (AG2R) +3:11"7. Bauke Mollema (Trek) +3:41"8. Bob Jungels (Quick-Step) +7:04"9. Adam Yates (Orica) +8:10"10. Davide Formolo (Cannondale) +15:17" etc.