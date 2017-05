CE Canotaj: Aur pentru Romania, la 8+1 feminin

Tricolorele au fost cronometrate cu timpul de 06 min 10 sec 350/1000, fiind urmate de Olanda, in 06 min 12 sec 860/1000, si Rusia, 06 min 16 sec 050/1000, etc.Romania a ajuns la un bilant deAurul a fost cucerit sambata la(Cristina Popescu, Alina Elena Pop, Beatrice Parfenie si Georgiana Parascanu) si duminica la(Madalina Beres si Laura Oprea), iara fost castigat de, format din Cristian Ivascu, Vlad Dragos Aicoboae, Marius Vasile Cozmiuc si Ciprian Tudosa.Tot duminica, Ionela Lehaci si Gianina Beleaga au ocupat locul 4 in proba de dublu vasle feminin categoria usoara.Canotorii romani vor mai evolua duminica in final probei de 8+1 masculin (15,33).Romania a aliniat la Campionatele Europene cel mai numeros lot din ultimii 12 ani, zece echipaje, compuse din 39 de sportivi.