CE Canotaj: Aur pentru Romania la patru rame feminin

Romancele au fost cronometrate cu timpul de 06 min 51 sec 640/1000, fiind urmate de Polonia, 06 min 55 sec 320/1000, si de Olanda, 06 min 59 sec 230/1000.Delegatia noastra va mai avea cinci echipaje in finalele de duminica, in care barcile de 8+1, feminin (15,48, ora Romaniei) si masculin (16,33) erau deja calificate.Echipajul masculin de patru rame (Cristian Ivascu, Marius Vasile Cozmiuc, Vlad Dragos Aicoboae, Ciprian Tudosa) a ocupat locul al treilea in a doua semifinala de sambata (05:53.900) si a obtinut biletul pentru finala (duminica, ora 13,16).La dublu rame feminin, Madalina Beres si Laura Oprea au castigat recalificarile cu timpul de 07 min 13 sec 940/1000, cu un avans de peste patru secunde. Finala de duminica va avea loc la ora 12,16.In proba de dublu vasle feminin categoria usoara, Gianina Beleaga si Ionela Lehaci s-au impus in a doua serie de recalificari (07:19.310), iar duminica vor lua startul in finala la ora 13,01.Barca de dublu vasle masculin (Ion Prundeanu, Vasile Agafitei) a ratat calificarea in Finala A, terminand doar pe locul 5 in a doua semifinala (06:22.620).La patru vasle masculin, Alexandru Chioseaua, Mugurel Semciuc, Alexandru Tanasa si Gheorghe Robert Dedu au ocupat ultimul loc, cinci, in prima serie de recalificari (06:23.850), urmand sa evolueze in Finala B.Barca de patru vasle feminin (Ancuta Bodnar, Nicoleta Pascanu, Dorina Otea, Georgiana Vasile) a ratat si ea prezenta in finala pentru medalii, terminand a treia in prima serie de recalificari (06:37.640), la 1,12 secunde de locul al doilea si Finala A.Romania participa la Campionatele Europene cu cel mai numeros lot din ultimii 12 ani, zece echipaje, compuse din 39 de sportivi.