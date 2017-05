JO 2016: Organizatorii de la Rio vor inlocui medaliile obtinute de peste 80 de sportivi americani, deoarece s-au deteriorat

In total, cel putin 100 de participanti la JO de la Rio, din SUA si din alte tari, au constatat ca medaliile li s-au deteriorat.Printre sportivii americani se numara campionii olimpici la lupte Kyle Snyder si Helen Maroulis, Kerri Walsh Jennings, medaliata cu bronz la volei pe plaja, precum si cativa inotatori. Jennings a declarat ca medalia ei a ruginit si a inceput sa se destrame.Comitetul Olimpic American a aflat de problemele legate de medalii in decembrie si in luna ianuarie a contactat federatiile sportive din SUA pentru a incepe procesul de strangere a medaliilor in vedere inlocuirii de catre organizatorii JO.Purtatorul de cuvant al organizatorilor, Mario Andrada, a declarat ca s-au constatat probleme la unele medalii. "Cel mai des s-a intamplat ca medaliile au fost scapate pe jos sau tinute in locuri denorespunzatoare, astfel ca lacul a cazut si medaliile au ruginit sau s-au innegrit in locul afectat", a explicat Andrada.