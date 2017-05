Pilotul Nicky Hayden, fost campion mondial, a murit

Miercurea trecuta, Hayden mergea cu bicicleta pe drumul care leaga Tavoleto si Riccione, la sud de statiunea Rimini, cand a fost lovit de o masina, in circumstante inca neelucidate, potrivit AFP.Supranumit "Pustiul din Kentucky", Nicky Hayden a intrat in 2003 in MotoGP cu numarul 69, acelasi ca si tatal sau, si a castigat singurul titlu mondial trei ani mai tarziu, cu o Honda.A fost internat in stare critica, cu politraumatism cranian "care a provocat grave daune cerebrale".