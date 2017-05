​Box: Conor McGregor a semnat contractul pentru un meci cu Floyd Mayweather

Presedintele UFC, Dana White, a facut acest anunt in cursul unui interviu acordat postului de televiziune TNT. "Cu McGregor s-a rezolvat. Incep sa lucrez acum la partea cu Mayweather. Daca se va ajunge la un acord si cu el, lupta va putea avea loc", a spus White.Conor McGregor a confirmat, la randul sau, semnarea acordului prin intermediul unui comunicat, in care a precizat: "Prima si cea mai importanta parte a acestui contract istoric a fost acum semnata. Felicitari tuturor partilor implicate. Asteptam semnatura lui Al Haymond si a boxerului sau, in urmatoarele zile".In varsta de 28 de ani, McGregor este marea vedeta a UFC, cel mai important campionat de arte martiale mixte (MMA), in timp ce Mayweather (40 ani) s-a retras din box in 2015, dupa ce a castigat toate cele 49 de meciuri disputate ca profesionist si a adunat o avere de evaluata la 800 milioane dolari.Pugilistul american a anuntat ca nu va urca din nou in ring pentru mai putin de 100 milioane dolari, suma pe care are mari sanse sa o primeasca in cazul unui meci cu McGregor, asteptat cu mult interes de iubitorii boxului, in timp ce irlandezul ar putea incasa la randul sau 75 milioane dolari, dupa cum a asigurat White.