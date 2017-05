​FOTO Chris Froome (triplu castigator al Turului Frantei), lovit de o masina in timpul unui antrenament

In varsta de 31 de ani, Froome se pregatea pe soselele din sudul Frantei, iar anuntul a fost facut de sportiv pe pagina oficiala de Twitter."Am fost lovit de un sofer nerabdator, care m-a tot urmarit pe sosea. Din fericire, sunt bine, dar bicicleta este distrusa. Soferul si-a continuat drumul" -Incidentul in care a fost implicat Froome vine la putin timp (aproximativ doua saptamani) dupa ce rutierul Michele Scarponi (37 de ani - castigator al Il Giro in 2011) a fost accidentat mortal de o masina in timp ce se antrena in apropiere de locuinta sa din Filottrano.In varsta de 31 de ani, Chris Froome (Team Sky) a castigat Turul Frantei in 2013, 2015 si 2016.Editia din 2017 a Turului Frantei va avea loc in perioada 1-23 iulie, avand in total 21 de etape, pe o distanta totala de 3,516 km.