VIDEO Box: Razvan Cojanu, invins la puncte intr-un meci pentru titlul mondial WBO la categoria grea

Parker, detinatorul centurii, s-a impus dupa 12 reprize, obtinand o decizie clara la puncte.Cojanu (30 ani), care a primit aceasta sansa la titlul mondial dupa accidentarea lui Hughie Fury, varul celebrului Tyson Fury, a fost dominat de neozeelandez, care s-a aratat mai rapid si a lovit mult, chiar daca l-a pus rareori in dificultate pe roman.Razvan Cojanu (2,02), introdus in ring cu supranumele de ''Big Foot'', a primit avertisment in repriza a patra din partea arbitrului, pentru tinerea de cap a adversarului. Cojanu a avut un final mai bun de meci, castigand ultimele reprize, dar nu a putut forta un KO.Romanul, care are acum 16 victorii la profesionisti (9 KO) si 3 infrangeri (1 KO), a lovit destul de putin, a fost lent, iar cele mai bune lovituri au venit pe contre. Cojanu a fost sparring partner pentru Parker in mai multe cantonamente si a parut ca nu poate scapa de aceasta eticheta, aratand prea mult respect fata de adversar.Joseph Parker (25 ani) are acum 23 victorii din tot atatea meciuri disputate la profesionisti, 18 fiind obtinute inainte de limita.Parker (1,93 m) a cucerit centura de campion WBO in decembrie, dupa ce l-a invins la puncte pe Andy Ruiz Jr.