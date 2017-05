Pilotul si copilotul unei masini participante la Raliul Transilvaniei, la spital in urma unui grav accident

Accidentul s-a produs la proba speciala 5, care are loc in zona Valea Fericirii, unde o masina a iesit de pe traseu si a izbit un stalp."Echipajul Chevon Lim / Martijn Wydaeghe, aflat la bordul unui Hyundai i20 RS a fost implicat, in aceasta dimineata, intr-un grav accident in timp ce se aflau pe proba speciala 5 - Valea Fericirii - prima a acestei zile", au anuntat organizatorii Transilvania Rally.La fata locului au intervenit medicii aflati la raliu, care au acordat primele ingrijiri."Echipajul a parasit traseul, s-a izbit violent de un stalp si a iesit in decor. Ambulanta probei a intervenit imediat la fata locului. Pilotul a suferit un traumatism cranio-cerebral cu pierderea starii de constienta, iar navigatorul a suferit o contuzie toracica. Ambii au fost stabilizati la fata locului, sunt in stare buna", a Cristian Ursu, medic sef al Raliului Transilvania.Cei doi au fost transportati la Spitalul Clinic Judetean de Urgente Cluj.Monica Costin, director de ingrijiri medicale al Spitalului Clinic Judetean de Urgente Cluj, a explicat pentru News.ro ca pilotul are un traumatism cranio-cerebral si multiple traumatisme la membre, in timp ce copilotul a suferit un traumatism facial minor si un traumatism toracic.Potrivit directorului organizatoric al Transilvania Rally, Bela Soica, proba speciala 5 a fost intrerupta si apoi parcursa in regim de etapa, iar raliul continua cu celelalte probe speciale.