Bogdan Marcu a ajuns la Capul Bunei Sperante pe bicicleta, dupa 11.000 de kilometri parcursi

Bogdan Marcu, un aventurier de 33 de ani din Bucuresti, si-a inceput calatoria in urma cu aproape sapte luni, visand sa strabata Africa pe bicicleta. El si-a indeplinit visul in cursul zilei de miercuri, cand a ajuns la Cape Town, in Africa de Sud, iar prima oprirea a fost la Capul Bunei Sperante, unde s-a fotografiat cu tricolorul."A ajuns cu bine, este foarte fericit, nu a patit nimic. A strabatut zece tari africane, circa 11.000 de kilometri. Cum a ajuns la Cape Town, a mers la Capul Bunei Sperante. Va mai ramane in oras cateva zile acolo, pentru a vizita, dar si a pregati reintoarcerea acasa, impachetatul bicicletei etc. Se va intoarce cu avionul, pe traseul Cape Town - Istanbul - Bucuresti si va ajunge in 10 mai", a declarat, pentru News.ro, prietena lui Bogdan, Loredana, care se afla la Bucuresti si il asteapta cu nerabdare.Bogdan Marcu este administrator de servere, are propria firma, iar in aceasta calatorie exotica a si muncit. A inceput calatoria in Egipt, la Cairo, in 22 octombrie 2016, si a parcurs 10 tari pe bicicleta: Egipt, Sudan, Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi, Botswana, Zambia, Namibia si Africa de Sud.A vizitat parcuri nationale, a participat la safari, si-a facut prieteni peste tot pe unde a campat, s-a minunat de templele Egiptului, a "atins" Ecuatorul, a petrecut Craciunul admirand Muntele Kilimanjaro, dar a intampinat si greutati, inclusiv cu Rih, bibicleta sa, care a avut nevoie de reparatii pe traseu."Sa traversez Africa a fost intotdeauna cel mai mare vis al meu. O expeditie singur, din Cairo si pana la Cape Town, pe bicicleta", spunea Bogdan inaintea plecarii, iar acum visul sau s-a implinit.