Fara Asfalt la mare, triatlon: 3 iunie, in rezervatiile naturale 2 Mai - Vama Veche si Hagieni - Albesti

Evenimentul se adreseaza atat practicantilor de triatlon, cat si celor care vor sa participe la o singura proba, prin sectiunea de stafeta a concursului. Traseul deosebit si atmosfera prietenoasa ii aduc la eveniment si pe pasionatii de ture in natura care nu sunt neaparat interesati de aspectul competitional al cursei.Traseul Fara Asfalt poate fi parcurs in forta, de catre cei bine antrenati, dar poate fi abordat si ca o tura relaxata de cei care sunt la inceput. Concurentii vor porni in competitie la ora 9:30, cu proba de 1.000 m inot in mare, vor continua cu proba de bicicleta de 32 km in rezervatia Hagieni - Albesti si cu 6 km de alergare pe plaja si faleza rezervatiei marine 2 Mai - Vama Veche.Traseele sunt gandite astfel incat triatlonul "Fara Asfalt la mare" sa fie ca nivel de dificultate intre un triatlon ¬Sprint¬ (jumatate din distantele triatlonului olimpic) si un triatlon olimpic.Inotul este in mare, iar temperatura apei la inceputul lunii iunie este, de obicei, de 19 - 20 grade Celsius. Traseele de bicicleta si de alergare sunt off-road, dar fara diferente de nivel semnificative sau portiuni foarte tehnice.Pentru proba de bicicleta sunt recomandate bicicletele tip cross-country. Traseul traverseaza campurile dintre 2 Mai si Hagieni pe un drum de pamant, continua pe potecile unui defileu dobrogean cu peisaje spectaculoase, coboara prin padurea Hagieni si traverseaza micile dealuri de deasupra lacului Limanu. Pe tot parcursul probei de bicicleta, concurentii pot intalni broaste testoase, iepuri salbatici, fazani sau chiar caprioare.Traseul de alergare propune o varianta inedita de trail running: plaja cu nisip, platforme de piatra si scoici dintre 2 Mai si Vama, cu intoarcere pe drumul de pamant de pe faleza, pe un traseu alternativ si provocator.Liniile de start si finish pentru toate probele sunt pe plaja de la Micul Golf, unde, la finalul competitiei, concurentii sunt asteptati cu medalii, muzica si Pasta Party.Inscrierile se incheie pe 27 maiIn prezent, sunt disponibile 220 de locuri pentru triatlon si 75 de locuri pentru stafete. Inscrierile la competitia din acest an se incheie la data de 27 mai si pot fi facute aici: http://www.faraasfalt.ro/triatlon-la-mare/inscrieri/.Taxa de inscriere pana la data de 22 mai este de 135 de lei, in ultima saptamana de inscrieri, 23-27 mai, taxa este de 160 lei. Pentru concurentii cu varste de pana la 24 de ani (inclusiv), taxa de inscriere este de 100 de lei. Taxele pot fi achitate online.Fara Asfalt la mare 2017 va oferi premii atat pentru cei mai buni timpi ai competitiei (categoria ¬Open¬) cat si pentru fiecare categorie de varsta in parte si castigatorii stafetelor.Fara Asfalt la mare este prima etapa din circuitul ¬Cross Triathlon Series (CTS)¬ al Federatiei Romane de Triatlon si asteapta peste 800 de participanti care vor lua startul in competitie. In total, sunt asteptate peste 2.000 de persoane, participanti si sustinatori.