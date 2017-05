Avrig Mountain Bike Race: 6 si 7 mai 2017

Traseul lung masoara 81 de kilometrii, are o diferenta de nivel de 2.000m si ajunge pana la o altitudine de 1.200m in Muntii Fagaras. In acest an Avrig Mountain Bike Race puncteaza si ca prima etapa din Cupa Nationala de Mountain Bike Maraton ceea ce ofera un plus de motivatie concurentilor. In cea mai mare parte gradul de dificultate este unul mediu dar exista si cateva zone cu dificultate ridicata care ii vor pune la incercare pe cei aproximativ 200 de participanti care se anunta a fi prezenti la start.Zona aleasa pentru traseu este una deosebita din punct de vedere al peisajelor, in multe puncte ale traseului putand fi admirate panorame ale Tarii Oltului sau ale Muntilor Fagaras. Startul se va da la ora 10:00 din centru orasului Avrig.Sambata 6 mai in centrul orasului Avrig si partial in gradina de vara a Palatului Brukenthal va fi amenajat un traseu pe care incepand cu ora 13:00 vor avea loc concursuri pentru copii cu varste intre 4 si 14 ani. Tot aici se va desfasura incepand cu ora 16:00 Campionatul National de Cross Country Eliminator (XCE), o proba spectaculoasa si relativ noua in mountain biking.Sambata 06.MAI.201710:00 - 12:00 Inscrieri (Race office Avrig)13:00 - 16:00 Concursuri pentru copii intre 4 si 14 ani16:00 - Campionatul National XCE (Cross Country Eliminator)18:00 - Festivitate de premiereDuminica 07.MAI.201708:00 - 09:00 Preluare numere (Race office Avrig)10:00 - Start - Avrig Mountain Bike Race - / Cupa Nationala XCM (Cross Country Maraton) etapa 116:00 - Festivitate de premiereCompetitia se afla la a 3-a editie si este organizata de Scott Geiger Team cu sprijinul Primariei Orasului Avrig si Consiliului Judetean Sibiu sub egida Federatiei Romane de Ciclism.