​VIDEO Anthony Joshua, KO spectaculos in repriza a 11-a a meciului cu Vladimir Klitschko

Klitschko a dominat tactic meciul in primele runde, dar in repriza a cincea a fost trimis la podea de Joshua. Ucraineanul nu a fost prea afectat de acest lucru, acesta trimitand apoi o "ploaie" de lovituri asupra britanicului.In repriza a sasea, Joshua a fost facut si el knock-down.Momentul decisiv avea sa vina insa in runda cu numarul 11, atunci cand Joshua a initiat un atac puternic, iar Vladimir Klitschko a fost din nou trimis la podea. Acesta s-a ridicat, insa a mai fost facut inca o data knock-down, iar arbitrul a oprit apoi disputa.Anthony Joshua (27 de ani) ramane neinvins la profesionisti, el avand 19 victorii.Klitschko (41 de ani) a inregistrat a cincea infrangere a carierei. El are in palmares 64 de victorii.La meci au asistat aproximativ 90.000 de spectatori, un record. In gala de la Londra a boxat si Viorel Simion, invins la puncte de britanicul Scott Quigg.