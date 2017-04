Sportivii romani medaliati la CE de Gimnastica, decorati de presedintele Klaus Iohannis

"In semn de inalta apreciere pentru rezultatele remarcabile obtinute la Campionatele Europene de Gimnastica Artistica de la Cluj-Napoca (19-23 aprilie a.c.), pentru talentul, pasiunea, devotamentul si profesionalismul puse in slujba afirmarii sportului romanesc pe plan international, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a conferit Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Ofiter doamnei Catalina Ponor si domnului Marian Dragulescu, precum si Ordinul "Meritul Sportiv", Clasa a III-a, cu o bareta, doamnei Larisa Iordache.Cu acest prilej, Presedintele Romaniei felicita sportivii pentru rezultatele deosebite obtinute la competitia europeana.De asemenea, Presedintele Klaus Iohannis apreciaza performantele exceptionale inregistrate pe parcursul carierei, precum si modul onorabil in care ei reprezinta Romania. Prin munca, determinarea si perseveranta de care au dat dovada, cei trei sportivi au adus inca o data recunoastere internationala gimnasticii romanesti.Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, ii asigura pe sportivii romani de sprijin neconditionat si ii incurajeaza sa ramana la fel de consecventi si competitivi".La CE de gimnastica, delegatia Romaniei a cucerit urmatoarele medalii: Catalina Ponor aur la barna, Larisa Iordache bronz la barna, iar Marian Dragulescu aur la sol si argint la sarituri.