Halterofilul Gabriel Sincraian (medaliat cu bronz la JO de la Rio), suspendat opt ani pentru dopaj cu testosteron

IWF a anuntat ca perioada de suspendare a sportivului este dictata pentru intervalul 12 august 2016 - 12 august 2024 si a specificat ca substanta la care a fost gasit pozitiv este testosteron, fiind testat in timpul competitiei (JO).In urma anuntului IWF ar urma ca medalia olimpica a sportivului sa fie retrasa oficial, dar CIO nu a luat inca aceasta masura, pe site-ul oficial al forului mondial Romania aparand, deocamdata, tot cu cinci medalii castigate la Rio, intre care se numara si bronzul lui Sincraian, alaturi de celelalte patru: aur prin echipa feminina de spada, argint la tenis prin Horia Tecau si Florin Mergea, bronz la canotaj 8+1, bronz la lupte (Albert Saritov).Sincraian a castigat, in 12 august 2016, medalia de bronz la haltere, la categoria 85 de kilograme, la Jocurile Olimpice de la Rio. Romanul a avut atunci un total de 390 de kilograme, la fel ca Denis Ulanov (Kazahstan). Kazahul s-a clasat pe locul 4 deoarece Sincraian avea o greutate corporala mai mica decat el, iar acum ar obtine, cel mai probabil, medalia de bronz a categoriei.Intre timp, medaliatul cu bronz la JO de la Rio nu a beneficiat de premierea conform legii, de 42.000 de euro, de alte premieri din partea autoritatilor din Bistrita, cifrate la 100.000 de lei (sportivul este legitimat la CSM Bistrita - n.r.), si nici de o decoratie din partea sefului statutului, la fel ca ceilalti medaliati olimpici tricolori. Dupa anuntul TAS, aceste recompense nu au mai existat pentru Sincraian.La mijlocul lunii octombrie, federatia Internationala de Haltere (IWF) anunta ca patru halterofili, intre care si Gabriel Sincraian, au incalcat regulile antidoping la Jocurile Olimpice, astfel ca au fost descalificati, iar rezultele lor au fost anulate. Dupa cateva ore insa, forul international a "nuantat" comunicatul, adaugand detalii privind substantele interzise folosite de trei din sportivi, in timp ce in privinta lui Gabriel Sincraian a precizat: "Nu exista o decizie definitiva in privinta masurilor/sanctiunilor pentru Gabriel Sincraian (testosteron, agent anabolic)".Gabriel Sincraian era deja suspendat provizoriu, din 30 septembrie, in urma unei adrese trimise de catre IWF la FR Haltere.In decembrie 2016, Sincraian (28 de ani) declara, pentru News.ro, ca isi va incheia cariera de performanta si trebuie sa-si gaseasca altceva de facut, avand in vedere ca i-au fost ¬taiate¬ veniturile ca sportiv de performanta, cifrate la 5.000-6.000 de lei lunar, dupa scandalul de dopaj.In 2013, Gabriel Sancraian a fost depistat pozitiv cu stanozolol si a fost suspendat doi ani, pana in 23 septembrie 2015.