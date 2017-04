Ciclistul francez Yoann Offredo, batut cu o bata de baseball

"Astazi (n.r. luni) am fost victima unui atac cu o bata de baseball in timpul unui antrenament impreuna cu doi prieteni. Rezultatul: nasul spart, o coasta fracturata si vanatai pe tot corpul. Pe langa ranile fizice, sunt socat. Nu sunt suparat, sunt doar trist pentru ca acest sport frumos pe care-l iubesc este prea periculos. Pleci dimineata la antrenament si nu stii niciodata daca mai ajungi acasa. Sunt trist sa constat ca intr-o tara civilizata drepturile ciclistilor nu sunt recunoscute", a scris Offredo pe contul de Facebook.Yoann Offredo, in varsta de 30 de ani, nu a precizat locul unde s-a produs incidentul si nici nu a dat detalii despre atacatori.