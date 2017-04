CE Gimnastica: Marian Dragulescu a castigat medalia de aur la sol

Marian Dragulescu a fost notat cu 14.500 in finala de la sol, cu care a castigat medalia de aur, iar pe podium au mai urcat Dmitri Lankin (Rusia, 14.466) si Alexander Shatilov (Israel, 14.400). Medalia lui Marian Dragulescu este prima pentru Romania la CE de la Cluj.Dragulescu, sportivul care va implini 37 de ani in 18 decembrie, si-a trecut pana acum in palmares noua titluri europene - trei la sol (CE din 2000, 2004 si 2005), trei la sarituri (2002, 2004, 2006), doua cu echipa (2002, 2004) si unul la individual-compus (2004).Potrivit News.ro, Dragulescu se afla astfel la egalitate cu multipla campioana Nadia Comaneci, care si-a trecut si ea in palmares noua medalii de aur continentale - trei la individual-compus (1975, 1977, 1979), doua la paralele (1975, 1977), doua la sarituri (1975, 1979), unul la barna (1975) si unul la sol (1979).Multiplul campion va mai evolua la sarituri, duminica, el intrand in aceasta finala de pe primul loc al calificarilor (14.666).Tot duminica, Romania va mai fi reprezentata in finala de la barna de Larisa Iordache si Catalina Ponor.Vineri, in finala la individual-compus feminin, Ioana Crisan s-a clasat pe locul 18, iar Olivia Cimpian pe pozitia a 23-a.17.30 - Concurs individual compus feminin. Ceremonia de premiere13.30 - Finalele pe aparate (3M, 2F) si Ceremonii de premiere13.30 - Finalele pe aparate (3M, 2F) si Ceremonii de premiereCompetitia este transmisa in direct la TVR.Campionatele Europene de gimnastica artistica se desfasoara in perioada 19-23 aprilie la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, la 60 de ani de la precedenta editie gazduita de Romania, la startul competitiei aliniindu-se 274 de sportivi (168 la masculin si 106 la feminin) din 37 de tari.