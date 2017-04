CE Gimnastica: Explicatia Catalinei Ponor dupa ratarea finalei de la sol - "Aveam dureri la glezna si am facut exercitiul fara o cerinta"

"Multumesc tuturor pentru sustinerea din timpul calificarilor. Publicul a fost extraordinar si am simtit o energie pozitiva din partea tuturor. Sunt fericita pentru calificarea in finala de la barna, dar in acelasi timp trista pentru ca nu am reusit sa intru in finala la sol. Uneori trebuie sa iei niste decizii in ultima secunda. La exercitiul de la sol aveam dureri la glezna dreapta in urma unui element executat la barna. Asa ca am facut exercitiul la sol fara una dintre cerinte, lucru care m-a costat participarea in finala. Dar asa este in gimnastica. Acum nu imi ramane decat sa ma concentrez pentru finala de la barna de duminica",Catalina Ponor s-a calificat initial, joi, in finale la barna si sol. La putin timp dupa incheierea calificarilor, Uniunea Europeana de Gimnastica (UEG) a anuntat ca Ponor nu va mai evolua in finala de la sol, dupa ce nota la dificultatea exercitiului i-a fost declasata cu o jumatate de punct din cauza absentei unui element obligatoriu, astfel ca noua notare a fost 13.066, in loc de 13.566 cat primise initial, si a ocupat locul 10.Ioana Crisan 12.566, Olivia Cimpian 12.966, Catalina Ponor 13.066;Ioana Crisan 13.600, Olivia Cimpian 14.233;Ioana Crisan 13.033, Olivia Cimpian 11.466, Larisa Iordache 13.833;: Ioana Crisan 11.000, Olivia Cimpian 11.816, Larisa Iordache 14.566, Catalina Ponor 14.066.In urma rezultatelor din calificari, Larisa Iordache si Catalina Ponor s-au calificat in finala la barna. Larisa a obtinut cea mai mare nota din calificarile pentru finala la barna (14.566), iar Catalina Ponor a fost pe locul 4, cu 14.066.Olivia Cimpian si Ioana Crisan s-au calificat in finala la individual-compus. Ioana Crisan a obtinut un total de 50.199 puncte, cu care s-a clasat pe locul 29, iar Olivia Cimpian a fost pe locul 26, cu 50.481 puncte. Chiar daca nu s-au incadrat in primele 24 de locuri calificante in finala, ele vor evolua in ultimul act datorita faptului ca exista limitarea de participare in finale de cate doua gimnaste din fiecare tara, astfel ca sportivele calificate au ajuns pana la locul 31, conform News.ro.13.00 - Concurs individual compus masculin. Ceremonia de premiere17.30 - Concurs individual compus feminin. Ceremonia de premiere13.30 - Finalele pe aparate (3M, 2F) si Ceremonii de premiere13.30 - Finalele pe aparate (3M, 2F) si Ceremonii de premiereCompetitia este transmisa in direct la TVR.Campionatele Europene de gimnastica artistica se desfasoara in perioada 19-23 aprilie la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, la 60 de ani de la precedenta editie gazduita de Romania, la startul competitiei aliniindu-se 274 de sportivi (168 la masculin si 106 la feminin) din 37 de tari.