CE Judo: Monica Ungureanu, medalie de bronz la Varsovia

Monica Ungureanu a castigat grupa C a categoriei 48 de kilograme, dupa victorii in luptele cu Cinta Garcia Mesia (Spania) si Marina Cerniak (Ucraina). In semifinale, Ungureanu a fost depasita de Irina Dolgova (Rusia) si a luptat pentru medalia de bronz. In ultima disputa, Monica Ungureanu a invins-o, dupa "golden score", pe Nora Minsker (Israel).De asemenea, Andreea Chitu, multipla campioana la categoria 52 de kilograme (locul 7 la JO de la Rio), a pierdut chiar in prima lupta din grupa B, dupa primul tur liber, fiind invinsa de portugheza Joana Ramos, care a trecut apoi si de Larisa Florian, castigand grupa.Larisa Florian, care mai avusese o victorie in grupa B, cu Pupp Reka (Ungaria), a intrat in recalificari, dar a fost invinsa in prima lupta de elvetiana Evelyne Tschopp, ratand astfel drumul spre medalia de bronz.Delegatia Romaniei la CE de la Varsovia include 12 sportivi (patru fete si opt baieti): Alexandra Pop (categoria 48 kg), Monica Ungureanu (48 kg), Andreea Chitu (52 kg), Larisa Florian (52 kg), respective Szoke Laszlo (66 kg, va participa doar in competitia pe echipe), Alexandru Raicu (73 kg), Marcel Cercea (73 kg), Vlad Visan (81 kg), Szocs Elemer (81 kg), Cristian Bodarlau (90 kg), Daniel Matei (100 kg), Daniel Natea (plus 100 kg).Antrenorii care insotesc sportivii sunt Simona Richter si Gianina Andreica, respectiv Aurelian Fleisz.La Campionatele Europene din Polonia, Romania mai este reprezentata de arbitrul Marius Jeberean.Polonia gazduieste Campionatele Europene de judo pentru a treia oara, dupa editiile din 1994 si 2000. In 2017 participa 400 de sportivi din 42 de tari.