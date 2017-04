Marian Dragulescu, singurul roman calificat in finale la Campionatele Europene de gimnastica de la Cluj

Notele obtinute, miercuri, de gimnastii romani in calificari sunt:Bara fixa - Vlad Cotuna 11.000; sol - Vlad Cotuna 12.000, Cristian Bataga 13.666, Marian Dragulescu 14.666, Adelin Kotrong 12.300; cal cu manere - Adelin Kotrong 11.566, Andrei Ursache 14.000, Cristian Bataga 13.966; sarituri - Cristian Bataga 14.233, Adelin Kotrong 12.433, Marian Dragulescu 14.666 si paralele - Vlad Cotuna 12.600.Marian Dragulescu a ocupat locul 2 la sol, respectiv locul 1 la sarituri, urmand a evolua in finale sambata si duminica.Gimnastul Laurentiu Nistor, primul din delegatia Romaniei care a intrat in calificarile de miercuri, s-a accidentat la spate dupa o cadere in timpul exercitiului la bara fixa, fiind nevoie de interventia echipei medicale. El a fost transportat la spital pentru investigatii suplimentare, iar diagnosticul a fost de contractura la spate. Nota primita: 3.433.Laurentiu Nistor urma sa mai intre in calificari si la paralele, dar competitia s-a incheiat pentru el in urma accidentarii.Niciunul din gimnastii tricolori nu a performat la toate aparatele, astfel ca nu au intrat in cursa pentru finala la individual-compus de vineri, in care s-au calificat primii 24 clasati in calificari. Cel mai mare punctaj a fost obtinut de Oleg Verniaiev (Ucraina), cu 85,966 puncte.Inaintea ultimei subdiviziuni din calificari a avut loc si ceremonia de deschidere a Campionatelor Europene, care a inclus un show de lasere, dar si unul al micutelor gimnaste din programul ¬Tara, tara, vrem campioane¬, de care se ocupa Octavian Bellu si Mariana Bitang, precum si demonstratii ale componentilor lotului national de gimnastica aerobica, intre care s-a aflat si campioana mondiala din 2016, Corina Constantin.In prima zi a Campionatelor Europene individuale de la Cluj-Napoca au asistat si Nadia Comaneci, peste 30 de multiple campioane din gimnastica, precum si seful FIG, japonezul Morinari Watanabe, conducatorul UEG, francezul Georges Guelzec, alaturi de ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, si presedintele COSR, Mihai Covaliu.Joi va fi ziua dedicata fetelor, care vor evolua in calificari (intre orele 10.00 - 20.30), Romania fiind reprezentata de Catalina Ponor (barna, sol), Larisa Iordache (paralele, barna), Olivia Cimpian si Ioana Crisan (la toate aparatele).Vineri se vor decerna primele medalii, in urma concursurilor la individual-compus (masculin si feminin, 13.00 - 19.30), iar sambata si duminica vor avea loc finalele pe aparate. Sambata sunt programate finalele la sol, cal cu manere, inele (masculin), respectiv sarituri si paralele (feminin, 13.30 - 16.40), iar duminica cele la duminica la sarituri, paralele, bara (masculin) si barna si sol (feminin, 13.30-16.40).Obiectivul delegatiei Romaniei este de castigare a 2-3 medalii.La competitia de la Cluj-Napoca participa 274 de gimnasti din 37 de tari (168 gimnasti si 106 gimnaste), alaturi de aproape 450 de antrenori, medici, arbitri, oficiali.CE din luna aprilie revin in Romania la exact 60 de ani de la prima editie a competitiei feminine, care s-a desfasurat la Sala Floreasca, iar pe atunci se numea Cupa Europei.La ultima editie a CE individuale, in 2015 (Montpellier), gimnastii romani au cucerit doua medalii: Marius Berbecar - argint la paralele si Andreea Munteanu - aur la barna.