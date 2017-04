​Fostul star al fotbalului american Aaron Hernandez, inchis pe viata pentru crima, s-a sinucis

Fosta vedeta a New England Patriots, 27 de ani, a fost gasita spanzurata cu cearceafurile, in jurul orei 3 dimineata, de catre gardieni, a precizat penitenciarul din Shirley (Massachussets).Fostul tight end, care locuia singur in celula, ispasea o pedeapsa de inchisoare pe viata pentru uciderea lui Odin Llyod Jr, un jucator semiprofesionist impuscat mortal in iunie 2013.