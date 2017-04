CE Gimnastica: Laurentiu Nistor, accidentat la spate, scos cu targa din sala de concurs

La cateva secunde de la inceperea exercitiului, Laurentiu Nistor a ratat prinderea barei si a cazut pe burta la mare distanta de aparat. Ramas nemiscat, sportivul a fost imediat inconjurat reprezentantii staff-ului lotului României si de o echipa de medici. El le-a comunicat acestora ca accidentarea a survenit la spate, iar medicii au decis sa ii imobilezeze gâtul. Nistor a petrecut cateva minute nemiscat pe saltea, pana cand medicii l-au scos pe targa, in aplauzele de sustinere ale spectatorilor prezenti la Sala Polivalenta.Accidentarea a survenit chiar in fata presedintelui Federatiei Romane de Gimnastica, Adrian Stoica, acesta plecand din sala pentru a se interesa de situatia sportivului.Laurentiu Nistor a fost primul roman care a intrat in concurs la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Cluj-Napoca, in a doua subdiviziune de calificari. El a incheiat prima rotatie la bara fixa si urma sa mai concureze si la paralele.Campionatele Europene de gimnastica artistica se desfasoara in perioada 19-23 aprilie la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, la 60 de ani de la precedenta editie gazduita de Romania, la startul competitiei aliniindu-se 274 de sportivi (168 la masculin si 106 la feminin) din 37 de tari.