​CE Gimnastica: Finalele competitiei de la Cluj-Napoca se vor disputa cu "casa inchisa" - Aproximativ 15.000 de bilete au fost vandute

Aproximativ 5.000 de bilete au fost puse in vanzare pentru fiecare finala din cadrul Campionatului European de la Cluj-Napoca, adica cele doua de la individual-compus (feminin si masculin, care vor avea loc in aceeasi zi) si alte doua pe aparate, tot feminin si masculin (in zile diferite)."Biletele pentru finale s-au epuizat, mai sunt bilete in vanzare doar pentru calificarile din 19 si 20 aprilie. Toata lumea a dorit bilete sau abonamente la finale. Estimam ca se vor vinde toate pana la inceperea concursului. Circa 5.000 de bilete au fost puse in vanzare pentru fiecare finala si calificari, restul fiind la dispozitia delegatiilor participante, UEG etc", a declarat, pentru News.ro, Emanuel Fantaneanu, managerul media al CE.Biletele la Campionatul European de la Cluj-Napoca au preturi cuprinse intre 30-50 de lei pentru calificari, in functie de categorie, iar la finale costa intre 60-100 lei (la individual-compus), respectiv intre 50-70 de lei (aparate). De asemenea, un abonament pentru finale costa intre 150-230 lei, iar un abonament pentru intreaga competitie (calificari plus finale, intre 180-280 lei. Copiii cu varste de pana la sase ani vor avea intrarea gratuita.Tichetele ramase disponibile pot fi achizitionate online, de pe myticket.ro sau salapolivalentacluj.ro, dar si de la Magazinele Diverta din tara sau casa de bilete a salii clujene.Romania va fi reprezentata la aceasta editie a CE individuale de Catalina Ponor, Larisa Iordache, Olivia Cîmpian si Ioana Crisan, respectiv de Marian Dragulescu, Cristian Bataga, Andrei Ursache, Robert Ghiuzan, Laurentiu Nistor si Vlad Cotuna.Obiectivul este de castigare a 2-3 medalii.La competitia de la Cluj-Napoca vor participa 274 de gimnasti din 37 de tari (168 gimnasti si 106 gimnaste), alaturi de aproape 450 de antrenori, medici, arbitri, oficiali.CE din luna aprilie revin in Romania la exact 60 de ani de la prima editie a competitiei feminine, care s-a desfasurat la Sala Floreasca, iar pe atunci se numea Cupa Europei.Oficialii UEG vor incepe sa soseasca la Cluj-Napoca din 14 aprilie, iar delegatiile participante doua zile mai tarziu, antrenamentele oficiale in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca fiind programate in 17 si 18 aprilie. O zi mai tarziu va incepe competitia, cu calificarile masculine, iar in 20 aprilie vor avea loc cele feminine. In 21 aprilie se vor decerna primele medalii, in urma finalelor la individual-compus, feminin si masculin, iar in 22 si 23 aprilie sunt programate finalele pe aparate, de asemenea la ambele categorii.Din cele 37 de natiuni care au inscris gimnasti in competitie, 19 vor alinia un numar complet de prezente in concurs, adica 6 gimnasti si 4 gimnaste, acestea fiind Austria, Spania, Finlanda, Marea Britanie, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Israel, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, România, Rusia, Slovenia, Elvetia, Turcia si Ucraina.La ultima editie a CE individuale, in 2015 (Montpellier), gimnastii romani au cucerit doua medalii: Marius Berbecar – argint la paralele si Andreea Munteanu – aur la barna.