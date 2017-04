CM Hochei: Romania - Spania 6-0/ Tricolorii au promovat in Divizia I

Tricolorii au revenit dupa un an in al treilea esalon valoric mondial, castigand turneul de la Galati, desi au facut un pas gresit cu Islanda.Golurile din meicul cu Spania au fost marcate de Szilard Rokaly (16:05), Otto Biro (22:24), Ede Mihaly (32:52, 43:29), Mihail Georgescu (43:45) si Huba Bors (57:20).Romania a surclasat Belgia cu 9-1, a dispus cu 4-1 de Serbia, a pierdut in fata Islandei, cu 0-2, a intrecut Australia cu 5-1 si Spania cu 6-0.In alte meciuri jucate duminica, Australia a dispus de Belgia cu 3-0, iar Serbia a surclasat Islanda cu 6-0.Romania a ocupat primul loc in clasament, cu 12 puncte, urmata de Australia, 11 puncte, Serbia, 8 puncte, Belgia, 6 puncte, Islanda, 6 puncte, Spania, 2 puncte.