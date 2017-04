CM Hochei: Romania, victorioasa in fata Australiei - Tricolorii sunt la un pas de promovarea in Divizia I

Tricolorii au obtinut o victorie foarte importanta si, coroborata cu esecul neasteptat al Islandei in fata Belgiei, sunt la un singur pas de promovarea in Grupa B a Diviziei I (al treilea esalon valoric).Golurile echipei Romaniei, antrenata de canadianul Martin Lacroix, au fost marcate de Szilard Rokaly (17:44), Istvan Nagy (28:36), Matyas Biro (37:35), Ede Mihaly (51:11) si Csanad Fodor (56:29), dupa ce echipa de la Antipozi a deschis scorul prin Josef Rezek (17:14).Finalul a fost tensionat, dupa ce Otto Biro (Romania) si Brian Funes (Australia) s-au luat la bataie pe gheata si au fost pedepsiti de arbitri (20+5 minute).Belgia, surclasata de Romania cu 9-1 si de Serbia cu 9-2, a produs surpriza zilei, invingand Islanda cu 9-3. Islanda intrecuse Romania cu 2-0, joi seara. In alta partida, Spania a dispus de Serbia cu 5-4, dupa prelungiri.In clasament, pe primul loc se afla Romania, cu 9 puncte, urmata de Australia, 8 puncte, Belgia, 6 puncte, Islanda, 6 puncte, Serbia, 5 puncte, Spania, 2 puncte.Daca va castiga grupa Diviziei a II-a, Romania va promova in Divizia I a Campionatului Mondial.Duminica vor avea loc ultimele meciuri ale turneului, Belgia - Australia (13.00), Serbia - Islanda (16.30) si Romania - Spania (20.00).